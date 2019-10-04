Политика

11:44 04.10.2019

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся Burisma, в том числе эпизод, где фигурирует Хантер Байден

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Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся Burisma, в том числе эпизод, где фигурирует Хантер Байден

Генеральная прокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma ("Бурисма"), в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров украинской газовой компании, сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский - ИФ), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко - ИФ) и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma ("Бурисма").

Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала эти дела в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследования в отношении Джозефа Байдена или его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого. "Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью "BBC. Украина".

Теги: #расследование #рябошапка #генпрокуратура #байден
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