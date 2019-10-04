Политика

11:15 04.10.2019

Волкер почти 10 часов отвечал на вопросы конгрессменов об "украинском скандале"

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Волкер почти 10 часов отвечал на вопросы конгрессменов об "украинском скандале"

Подавший в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Дональда Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына на Украине, передает Associated Press.

По данным агентства, Волкер заявил конгрессменам, что ни сам Трамп, ни кто-либо другой из администрации США не оказывал на него давление в связи с какими бы то ни было аспектами этого дела.

Кроме того, Волкер заявил, что говорил украинцам "держаться подальше от американских политиков".

Слушания проходили за закрытыми дверями. По словам источника, на слушаниях Волкер вел себя спокойно, говорил прямолинейно и не уходил от ответов. Он ответил на все заданные ему вопросы.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

В конце сентября американские СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку. Официальных заявлений по этому поводу пока не было. Associated Press называет Волкера бывшим спецпредставителем. На сайте госдепа он обозначен как действующий сотрудник.

Теги: #волкер
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