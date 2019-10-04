Политика

11:36 04.10.2019

Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция – нардеп Яременко

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Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция – нардеп Яременко

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко подчеркивает, что подготовкой законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей займется Верховная Рада при содействии Офиса президента, но это будет согласованная с Россией позиция.

"Готовить (законопроект) будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово – за Верховной Радой", - сказал Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Он пояснил, что все, что будет касаться статуса Донбасса, будет принято Верховной Радой. "Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса - ИФ) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил нардеп.

Ранее Яременко выразил мнение, что проведение всеукраинского референдума в том числе по вопросам проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, может поставить под угрозу мир.

Теги: #яременко_богдан #рф #оос #ордло #яременко
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