Политика

11:18 04.10.2019

Лукашенко на встрече с Зеленским: Мы всегда будем самыми надежными вашими сторонниками и партнерами

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Лукашенко на встрече с Зеленским: Мы всегда будем самыми надежными вашими сторонниками и партнерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме.

"Сегодня мы встречаемся, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений, и договорится. Я почему-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Он заверил украинского коллегу, что Беларусь будет "свято выполнять все договоренности".

Также глава Белорусского государства отметил, что Украина никогда не имела проблем с Беларусью и в дальнейшем не будет их иметь. "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вышили сторонниками и партнерами", - подчеркнул Лукашенко.

Теги: #лукашенко #зеленский
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