Политика

11:15 04.10.2019

Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

1 мин читать
Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования будет работать над урегулированием вопроса по недопуску невакцинированных детей в школу.

"К нам обратился комитет по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Стефанишина, чтобы мы как-то вместе наработали сотрудничество по вопросу недопеску невакцинированных детей в школу. На данный момент думаем, как это делать", - сказала Новосад в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению министра, в этом процессе директора школ должны быть "той точкой входа, которая проверяет и делает срез по школе".

В то же время Новосад подчеркнула, что пока сложно сказать, будет ли возлагаться на директоров школ ответственность за недопуск невакцинированных детей к учебе.

Ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что директора школ не должны быть крайними в вопросе недопуска невакцинированных детей на уроки.

Теги: #вакцинация #минобразования #верховная_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 04.10.2019
Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

10:24 04.10.2019
Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

18:14 03.10.2019
Украине необходимо стремиться к большей академической мобильности в ЕС – Новосад

Украине необходимо стремиться к большей академической мобильности в ЕС – Новосад

15:27 01.10.2019
Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства Ткаченко, а остальные – отклонить

Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства Ткаченко, а остальные – отклонить

13:41 01.10.2019
Депутатская группа "За будущее" настаивает на создании комиссии Рады для расследования работы руководства НБУ и ФГВФЛ

Депутатская группа "За будущее" настаивает на создании комиссии Рады для расследования работы руководства НБУ и ФГВФЛ

13:35 01.10.2019
"Евросолидарность" настаивает на приглашении в Раду главы МИД и генпрокурора

"Евросолидарность" настаивает на приглашении в Раду главы МИД и генпрокурора

13:35 01.10.2019
Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

13:24 01.10.2019
Рада на этой неделе включит в повестку дня сессии законопроект о всеукраинском референдуме, надеется Разумков

Рада на этой неделе включит в повестку дня сессии законопроект о всеукраинском референдуме, надеется Разумков

12:58 01.10.2019
Комитет Рады во вторник рассмотрит законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР

Комитет Рады во вторник рассмотрит законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР

12:24 01.10.2019
Стартовал отбор полярников в экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

Стартовал отбор полярников в экспедицию на станцию "Академик Вернадский"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

Зеленский: Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест, я никогда не сдам Украину

Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ – заявление посольства США в Украине

Данилюк назвал основной причиной своей отставки ситуацию с ПриватБанком

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко на встрече с Зеленским: Мы всегда будем самыми надежными вашими сторонниками и партнерами

СМИ сообщили о готовящейся отставке министра энергетики США

Трамп отозвал экс-посла США в Украине после жалоб на нее своего адвоката Джулиани

Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

Директор ГБР должен иметь больше полномочий – Труба

Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

Зеленский: Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест, я никогда не сдам Украину

Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ – заявление посольства США в Украине

Разумков напомнил нардепам, что зал Рады - не столовая и не место для курения электронных сигарет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА