Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования будет работать над урегулированием вопроса по недопуску невакцинированных детей в школу.

"К нам обратился комитет по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Стефанишина, чтобы мы как-то вместе наработали сотрудничество по вопросу недопеску невакцинированных детей в школу. На данный момент думаем, как это делать", - сказала Новосад в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению министра, в этом процессе директора школ должны быть "той точкой входа, которая проверяет и делает срез по школе".

В то же время Новосад подчеркнула, что пока сложно сказать, будет ли возлагаться на директоров школ ответственность за недопуск невакцинированных детей к учебе.

Ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что директора школ не должны быть крайними в вопросе недопуска невакцинированных детей на уроки.