Политика

10:24 04.10.2019

Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

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Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу намерена назначить членов Центральной избирательной комиссии, рассмотреть некоторые резонансные законопроекты, утвердить Программу деятельности правительства.

Это следует из повестки дня, опубликованной на сайте парламента.

После объявления депутатских запросов первым вопросом утреннего пленарного заседания стоит назначение членов ЦИК.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект №1009, который предусматривает право на прослушку для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), позволяет с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, проводить обыск, досмотр жилья и вещей народного депутата, получать доступ к его телефонным разговором и переписке.

Ранее народные депутаты не поддержали этот документ во втором чтении и отправили его на доработку.

Вместе с тем в повестке дня стоит законопроект №1031 о криминализации незаконного обогащения и процедуре гражданской конфискации.

На вечернем пленарном заседании Рада рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров.

Помимо этого, в повестке - ряд законопроектов, которые касаются организации работы парламента.

Теги: #верховная_рада #цик
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