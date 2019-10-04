Политика

09:50 04.10.2019

Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

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Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

Российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в ряде открытых против него уголовных дел, сообщается на официальном сайте партии в пятницу.

"Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности, в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова. В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно", - говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" отмечают, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине. Кроме того, в российских судах он защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. "В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков", - отмечается в сообщении.

Теги: #новиков #порошенко #евросолидарность
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