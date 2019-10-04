Политика

09:56 04.10.2019

СМИ сообщили о готовящейся отставке министра энергетики США

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Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября, сообщает Politico со ссылкой на трех человек, осведомленных о его планах.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт, который, по утверждению одного из источников, замещал Перри на заседаниях кабинета министров в последние несколько месяцев.

Он также отметил, что многие из бывших сотрудников министерства энергетики, в том числе начальник штаба Брайан Маккормак и специальный помощник Люк Уоллворк, покинули ведомство в последние недели.

В апреле этого года СМИ уже писали о планах Перри уйти в отставку. Сообщалось, что министр энергетики намерен уйти из администрации президента США и сейчас решает, когда именно и на каких условиях состоится его отставка.

Перри - ветеран ВВС, долгое время занимавший пост губернатора Техаса, находится в хороших отношениях с Трампом.

По данным двух осведомленных источников, Трамп предлагал ему возглавить министерство внутренней безопасности США до отставки Кирстен Нильсен. Однако Перри отказался.

Теги: #сша
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