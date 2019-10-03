Политика

18:46 03.10.2019

Данилюк назвал основной причиной своей отставки ситуацию с ПриватБанком

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Данилюк назвал основной причиной своей отставки ситуацию с ПриватБанком

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке из-за событий вокруг ПриватБанка, в которых он видит серьезные угрозы для финансовой стабильности страны.

"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг ПриватБанка", - заявил Данилюк в интервью "BBC Украина", опубликованном в четверг.

Он пояснил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него очень негативным сигналом: обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

"И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Игоря Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей", - резюмировал экс-секретарь СНБО Украина.

Данилюк добавил, что конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы Коломойского, пытались формировать позицию президента по ПриватБанку еще во время предвыборной кампании Владимира Зеленского.

"В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избежать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", - отметил Данилюк, уточнив, что речь идет о главе Офиса президента Андрее Богдане.

Данилюк убежден, что отмена решения о национализации ПриватБанка станет причиной заморозки отношений между Украиной и МВФ и оттока инвесторов из страны, потому что они поймут, что власть не в состоянии снизить влияние олигархов на институты. Экс-секретарь СНБО указал, что миссия МВФ уехала из Украины в конце сентября, не заключив договоренности, из-за проблем с ПриватБанком.

По мнению Данилюка, президент понимает, к чему может привести ситуация с ПриватБанком, потому что представители МВФ четко озвучили свою позицию.

Как сообщалось, Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО в конце мая текущего года, а 30 сентября уволил его с этой должности.

Теги: #данилюк #снбо #отставка #приватбанк #кадры
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