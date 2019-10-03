Политика

18:17 03.10.2019

Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

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Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.

"Если бы они (украинская сторона - ИФ) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

"Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае - то же самое, что случилось с Украиной", - отметил президент.

В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент ответил отрицательно.

"Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать", - уточнил Трамп.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали "мошеннические" сделки и в Китае, и в Украине.

Теги: #зеленский #трамп #байден
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