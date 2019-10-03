Джулиани написал, что Волкер спрашивал в середине июля о возможности его телефонного разговора с Ермаком

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани написал в четверг в своем Twitter, что подавший в отставку спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обращался к нему в середине июля с вопросом, готов ли Джулиани поговорить с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

"Волкер обратился ко мне, чтобы спросить, поговорю ли я по телефону с господином Ермаком", - написал он в соцсети, прикрепив к сообщению скрин части своей переписки с Волкероми и позднее разместив в Twitter еще один скрин.

Согласно копии переписки, Волкер попросил Джулиани сообщить, когда тот будет в Мадриде. "Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - написал Волкер.

Джулиани ответил, что прибудет в Мадрид 1 августа и пробудет там до 5 августа.

Две недели назад в одном из интервью Ермак сообщил, что его встреча с Джулиани в начале августа в Мадриде состоялась по его инициативе после озвученных адвокатом Трампа причин отмены его визита в Украину в мае 2019 года.

"Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, "потому что в команде Зеленского есть враги Трампа" (об этом Джулиани сказал в начале мая 2019 года в одном из интервью – ИФ), я предложил поговорить с ним. На тот момент я был знаком с Куртом Волкером, я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить", - рассказал он.

Помощник Зеленского отметил, что также хотел заверить Джулиани, что при каденции новой украинской власти все расследования будут происходить прозрачно, не будет никаких команд "прикрой/открой" по звонку. "Это - фундаментальные принципы и основы программы президента Зеленского, с которыми мы шли на выборы. Также одним из принципов нашей команды будет перезагрузка власти, борьба против коррупции, реформа прокуратуры", - подчеркнул он.

"Так вот, мы с Джулиани поговорили по телефону, а после этого лично встретились в Мадриде (в июле – ИФ). Я повторил ему эти же тезисы. Он отметил, что для него было важно услышать, что новая украинская власть будет исповедовать принципы открытости и законности, будет бороться с коррупцией, и своей целью ставит сделать Украину успешной", - рассказал помощник Зеленского.