В "Евросолидарности" опасаются законодательных инициатив, из-за которых возможно давление на желающих присоединиться к ПЦУ

Общины и священнослужители могут испытывать давление со стороны правоохранителей из-за желания присоединиться к Православной церкви Украины (ПЦУ), заявляют в партии "Европейская солидарность".

"В сети нашли документ, который требует пристального внимания. Генеральный прокурор, по письму председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, поручает соответствующим подразделениям "проработать" и "предоставить предложения и замечания" по весьма знаковым законопроектам. Внесены они депутатами "Оппозиционная платформа - За жизнь", - написал на своей странице в Фейсбук депутат фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко.

По его словам, законопроекты касаются "недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей", а также – "внесения изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций".

"При этом, в последнем проекте четко не определено, что такое "препятствование" и произвольное толкование этой нормы на местах даст еще один рычаг давления на общины и священнослужителей, готовых выйти из единства с Московским патриархатом», - считает Павленко.