Политика

14:43 03.10.2019

Нардеп Яременко: Отчеты президента перед Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий, а не по требованию части фракций

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Нардеп Яременко: Отчеты президента перед Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий, а не по требованию части фракций

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет внешнюю политику в соответствии с украинским законодательством и не обязан отчитываться о своей деятельности перед парламентом по требованию части фракций.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций "Голос" и Европейская солидарность, которые требуют или отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины как вести эти переговоры. Я не иронизирую, но еще не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает", - написал Яременко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он отметил, что кроме Регламента Верховной Рады существует Конституция, которая определяет полномочия различных ветвей власти. "Отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент", - отметил парламентарий.

Яременко высказал предположение, что "под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется, некоторые в Верховной Раде просто пытаются неконституционным способом взять на себя президентские полномочия". "Это не получится…. Народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу. И президент Зеленский не скрывал, что будет искать мира. Не капитуляции, которую дважды в виде минских договоренностей подписали до него, а договоренностей, которые позволят остановить убийства, во-первых, и возвращение оккупированных ОРДЛО в состав Украины, во-вторых. И он имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров", - подчеркнул нардеп.

Теги: #формула_штайнмайера #слуга_народа #яременко
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