Политика

11:28 03.10.2019

Советник по нацбезопасности вице-президента Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского – газета

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Советник по нацбезопасности вице-президента Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского – газета

Высокопоставленный помощник вице-президента США Майка Пенса присутствовал при телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Washington Post.

"Один из главных советников Пенса присутствовал при звонке 25 июля, и вице-президент должен был иметь доступ к стенограмме в течение нескольких часов", - заявили изданию осведомленные источники.

По их словам, за разговором Трампа и Зеленского следил советник Пенса по национальной безопасности Кит Келлог. Они сообщили, что Келлог не увидел в разговоре ничего необычного и не выразил никаких опасений по этому поводу вице-президенту.

Газета отмечает, что неясно, посчитал ли вице-президент данный разговор недостойным внимания, либо он не смог ознакомиться с его содержанием.

Тем не менее, чиновники, близкие к Пенсу, настаивают, что он не знал о попытках Трампа убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Они считают, что вице-президент ездил в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав или, по крайней мере, полностью не изучив стенограмму разговора Трампа с лидером Украины.

При этом, по словам помощника Пенса, офис адвоката Белого дома не предупредил офис вице-президента о существовании жалобы осведомителя до дня, когда она стала публичной.

Как сообщает издание, во время встречи с Зеленским вице-президент передал, что военная помощь Украине будет заморожена на фоне опасений по поводу недостаточных усилий страны по борьбе с коррупцией.

Он также подчеркнул разочарование Трампа в том, что Европейский Союз, по его мнению, не выполняет достаточную работу по оказанию помощи Украине.

Отмечается, что в своей речи Пенс не упомянул ни Байдена, ни расследование в отношении его сына.

Но некоторые собеседники издания предположили, что, вероятно, замечание вице-президента США о коррупции было истолковано как некий знак.

Глава администрации Пенса Марк Шорт отверг данные обвинения, заявив: "Президент постоянно выказывал озабоченность по поводу коррупции и отсутствия разделения бремени между европейскими партнерами, поэтому, проведя антикоррупционную кампанию, Зеленский был восприимчив к этим сообщениям".

Он также отметил, что после встречи Пенса и Зеленского обещанная помощь Украине была предоставлена.

Как сообщили изданию осведомленные чиновники, по возвращении в Вашингтон Пенс сказал Трампу, что Зеленский, похоже, "был хорош в борьбе с коррупцией". Вице-президент выразил уверенность, что президент Украины, окружает себя "хорошими людьми" и призвал Трампа выделить обещанную помощь.

Трамп 25 в телефонной беседе с президентом Украины Владимира Зеленского затрагивал тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Теги: #сша #зеленский #тармп #разговор
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