Политика

10:31 03.10.2019

Кличко: Законопроект "О столице" авторства Ткаченко направлен против киевлян

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Кличко: Законопроект "О столице" авторства Ткаченко направлен против киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143-3), зарегистрированный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве.

"Это закон не о столице, не в интересах ее жителей. И речь идет не только о 10% населения Украины - жителей Киева. Очевидно, что нормы этого закона будут влиять на систему местного самоуправления всей страны. Поэтому, если депутаты примут этот нелепый закон, они будут действовать не в интересах Киева и не в интересах киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве", - сказал Кличко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, профильный комитет одобрил законопроект №2143-3 без публичной дискуссии, без выводов Венецианской комиссии, пренебрегая многими положениями Конституции.

"Если этот закон примут, киевляне из своих карманов платить зарплату депутатам Киевсовета. В столице будет действовать своя, не так как во всей стране, избирательная система", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что ряд положений законопроекта дублируют нормы законов "О местном самоуправлении в Украине" и "О статусе депутатов местных советов", которые противоречат нескольким статьям Конституции Украины (ст.92, 118, 133, 140). Кроме того, законопроект лишает киевлян возможности принять устав территориальной общины города Киева.

По его словам, в законопроекте не определен полный перечень полномочий Киевского городского головы и председателя КГГА.

"Это не стратегический закон, который надо принять, чтобы он работал на протяжении десятилетий. Этот законопроект направлен только на решение одного вопроса - прикрытие неконституционной смены власти в Киеве", - заявил Кличко.

Теги: #кличко #законопроект #столица #ткаченко
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