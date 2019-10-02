Политика

18:48 02.10.2019

"Голос" предлагает в Раде сформировать базу для дорожной карты по деоккупации Донбасса, чтобы "не возникали странные формулы"

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"Голос" предлагает в Раде сформировать базу для дорожной карты по деоккупации Донбасса, чтобы "не возникали странные формулы"

Фракция "Голос" предлагает создать в Верховной Раде временную специальную комиссию, которая разработает основу для дорожной карты, которую будут соблюдать все должностные лица и государственные органы в дальнейших шагах по деоккупации и реинтеграции Донбасса.

"Верховная Рада – та структура, которая формирует основы внутренней и внешней политики. И для того, чтобы у нас не возникали странные формулы, которые будут трактовать на свое усмотрение в разных местах Земного шара, мы предлагаем создать временную специальную комиссию, которая разработала бы основания для дорожной карты, которые будут соблюдать все должностные лица и все органы государственной власти во время дальнейших шагов деоккупации и реинтеграции", - заявил глава фракции Сергей Рахманин с трибуны парламента на пленарном заседании в среду.

Он высказал надежду, что эту идею поддержат других парламентские фракции.

Вместе с тем он напомнил, что фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на том, чтобы заслушать в парламенте видение ситуации с деоккупацией и реинтеграцией Донбасса президента Украины, министра иностранных дел, начальника Генерального штаба.

"Мы так понимаем, что из-за определенных проблем с коммуникацией они пока не получили наше предложение. Мы будем ждать их выступления, их пояснений в ближайшее время. У нас нет оснований думать, что это недоверие или, тем более, неуважение к высшему законодательному органу. Я надеюсь, что мы всех этих уважаемых людей увидим в Верховной Раде", - заявил Рахманин.

Теги: #вакарчук #формула_штайнмайера #голос
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