В "Евросолидарности" увязывают "атаку" Генпрокуратуры на Порошенко с его критикой "формулы Штайнмаера"

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос уголовного преследования нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко с раздачей соответствующих поручений правоохранительным органам.

"В "Европейской солидарности" владеют информацией о том, что параллельно с совещаниями по подготовке к подписанию под давлением России "формулы Штайнмайера" в офисе президента Украины прошел и ряд других совещаний. В том числе, как минимум одно из них - с участием Владимира Зеленского, на котором обсуждался вопрос уголовного преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и давались соответствующие поручения "своему" генеральному прокурору, руководителю ОГПУ Рябошапке, ГБР Трубы-Портнова и другим силовым структурам", - говорится в заявлении пресс-службы "Евросолидарности", обнародованном в среду вечером.

В политсиле считают, что утечка информации из Генпрокуратуры о подготовке подозрения Порошенко произошла именно в день громкого политического скандала, "связанного с подписанием капитулянтской формулы, свидетельствует как об эмоциональной нестабильности людей, причастных к этому подписанию, так и об их желании немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть за непродуманное подписание этой формулы, за очевидный развал международной коалиции в поддержку Украины, за непрофессионализм и дилетантство в дипломатии".

Как следствие, в партии убеждены в наличии причинно-следственная связи между подписанием "формулы Штайнмайера" и "атакой" Генпрокуратуры на Порошенко и "Евросолидарность".

Как сообщалось, 2 октября источник агентства "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре сообщил, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. "Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Как известно, для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.