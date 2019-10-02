Граждане должны иметь право принимать решения на местном уровне и участвовать в принятии решений общенационального значения - президент

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте должна разработать изменения в раздел Конституции Украины о правах человека, касающийся участия граждан в референдумах и плебисцитах.

"Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне", - сказал он на заседании комиссии в среду, сообщает пресс-служба главы государства.