Политика

18:32 02.10.2019

Демократы в Конгрессе грозят Белому дому принудительным запросом документов по Трампу и Украине

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Демократы в Конгрессе грозят Белому дому принудительным запросом документов по Трампу и Украине

Конгрессмены США от Демократической партии в среду пригрозили Белому дому в случае отказа администрации от добровольного сотрудничества принудить ее к выдаче документов, связанных с президентом Дональдом Трампом и его политикой в отношении Украины.

Газета The Hill сообщает, что эти угрозы озвучили три комитета Палаты представителей. "За последние недели комитеты несколько раз старались обеспечить добровольную передачу (администрацией США - ИФ) запрошенных документов, но Белый дом отказывался взаимодействовать с комитетами и даже отвечать на их запросы", - цитирует издание выдержки из меморандума председателя комитета по надзору Палаты представителей Элайджи Каммингса.

Таким образом, отмечается в меморандуме, действия Белого дома "не оставили нам (конгрессменам - ИФ) иного варианта, кроме как выдать эту повестку". Белому дому дали срок до пятницы проявить добрую волю, в противном случае конгрессмены в принудительном порядке затребуют документы.

Как утверждали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников госдепартамента дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США с Украиной. Демократы считают, что Трамп использовал эти контакты не в интересах страны, а чтобы нанести вред своему политическому сопернику Байдену.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который подал в отставку, бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондленда и советника госдепартамента Ульриха Брехбуля.

Однако госсекретарь США Майк Помпео посчитал невыполнимым требование конгрессменов организовать слушания с рядом американских дипломатов по теме контактов Вашингтона с Киевом. В ответ лидеры трех комитетов Палаты представителей США обвинили Помпео в запугивании свидетелей, заявив, что это незаконно, и "будет представлять собой доказательство обструкции".

Теги: #сша #зеленский #трамп
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