Конституционную реформу в части децентрализации необходимо продолжать, урегулировать статус и полномочия тергромад - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность сосредоточения на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.

"В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных громад, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. Ориентирами в этих вопросах для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - заявил он в среду на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.