Политика

18:14 02.10.2019

Зеленский напомнил о необходимости лишения СБУ функций борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями

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Зеленский напомнил о необходимости лишения СБУ функций борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями

Президент Украины подчеркивает, что одним из направлений работы Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте являются законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины.

"А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям" - сказал он на заседании комиссии в среду, сообщает пресс-служба главы государства.

Теги: #зеленский #сбу
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