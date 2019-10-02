Зеленский напомнил о необходимости лишения СБУ функций борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями

Президент Украины подчеркивает, что одним из направлений работы Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте являются законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины.

"А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушениям в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, что не соответствует европейским традициям" - сказал он на заседании комиссии в среду, сообщает пресс-служба главы государства.