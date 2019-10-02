Зеленский заявил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира.

"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", - отметил он в среду на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте, говоря о правовых вопросах реинтеграции оккупированных территорий, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский также заявил о необходимости наличия стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее, за сотрудничество с оккупационными властями", - отметил президент.