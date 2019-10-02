Львовский облсовет считает намерения реализовать "формулу Штайнмайера" сдачей национальных интересов Украины – обращение

Львовский областной совет расценивает намерения по реализации "формулы Штайнмайера" как сдачу национальных интересов Украины и начало капитуляции страны.

"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении Львовского облсовета, принятого большинством голосов на внеочередном заседании.

Львовский облсовет считает, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" "Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей посредством выборов", проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях "окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне".

Депутаты Львовского облсовета отрицают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором.

"Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады… Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - указано в заявлении.