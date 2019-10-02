Политика

16:27 02.10.2019

У Яценюка опровергли информацию о якобы возможности его назначения первым вице-премьером

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У Яценюка опровергли информацию о якобы возможности его назначения первым вице-премьером

Переговоры о вхождении экс-премьер-министра Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка в состав нынешнего правительства не ведутся, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"В последнее время в социальных сетях и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера "Народный фронт", официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется", - написала Лаппо на своей странице в Фейсбуке в среду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что кандидатура Яценюка рассматривается на должность первого вице-премьера в правительстве Алексея Гончарука.

Теги: #яценюк #правительство #опровержение
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