Кличко о "формуле Штайнмайера": выборы на Донбассе должны быть последним шагом политического урегулирования, а не одним из первых

Местные выборы на Донбассе должны стать последним шагом политического урегулирования ситуации в регионе, а не одним из первых, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщается на сайте Киевского горсовета и КГГА во вторник, об этом мэр заявил, комментируя согласование в Минске так называемой "формулы Штайнмайера".

"Сначала должны быть выведены российские войска, произойти деоккупация территории Донецкой и Луганской областей, Украина должна полностью восстановить контроль над ними и контроль над границей с Россией. И только тогда можно говорить о каких-то выборах", - сказал он.

"Иначе мы сами узаконим неконтролируемые Украины формирования, называющие себя "республиками". В такой ситуации будет де-юре территориальная целостность Украины, а де-факто Донбасс превратится в "серую зону", что политически дестабилизирует ситуацию во всей стране", - отметил Кличко.