Берлин подтвердил намерение провести саммит "нормандской четверки", дата пока неизвестна

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер подтвердила стремление Берлина провести саммит в "нормандском формате".

Возможность для такой встречи дает согласование "формулы Штайнмайера", сказала она.

"Согласование - это результат активных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (ИФ - стран "нормандского формата"). Это важный шаг на пути к реализации минских договоренностей", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, "вчерашнее согласование дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате".

"Дату я пока назвать не могу, мы будем держать вас в курсе", - указала Деммер.