Политика

14:27 02.10.2019

Зеленский и Лукашенко 4 октября примут участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси – ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко 4 октября примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщает в среду пресс-служба президента.

Теги: #зеленский #лукашенко #житомир #форум
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