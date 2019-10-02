Политика

14:07 02.10.2019

Москва позитивно относится к решению Киева по "формуле Штайнмайера" – Песков

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Москва позитивно относится к решению Киева по "формуле Штайнмайера" – Песков

В Кремле позитивно оценили решение официального Киева, подтвердившего "формулу Штайнмайера".

"Само подтверждение Штайнмайера ("формулы Штайнмайера"), кстати говоря, которая была принята всеми участниками "Нормандской четверки", включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль относится к подписанию Украиной "формулы Штайнмайера".

Он отметил: "Сейчас хочется надеяться на то, что мы и дальше пойдем по пути реализации минских договоренностей, ибо это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта на юго-востоке страны".

Теги: #формула_штайнмайера #рф #песков
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Интерфакс-Украина
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