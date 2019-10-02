Представители "нормандской четверки" в ближайшее время начнут подготовку к саммиту – Песков

В Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.