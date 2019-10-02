Политика

13:45 02.10.2019

"Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует согласование "формулы Штайнмайера"

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"Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует согласование "формулы Штайнмайера"

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает согласование "формулы Штайнмайера", заявляет народный депутат этой фракции, глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

"Мы призывали к этим действиям несколько месяцев и приветствуем вчерашнее решение ТКГ относительно подписания "формулы Штайнмайера"… Украина ждала этого с 2016 года. Это надежда на то, что дорога к миру разблокирована и Украина начала двигаться именно в том направлении", - сказал Шуфрич, выступая на пленарном заседании парламента в среду.

"Наконец-то слова, которые говорил президент Украины Зеленский, а именно "не мы начали эту войну, но мы ее закончим" – вчера мы начали в это верить", - добавил парламентарий.

Сопредседателями фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" являются Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Теги: #формула_штайнмайера #опзж #шуфрич
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