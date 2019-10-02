Порошенко не видит "четкого понимания" у нынешней власти Украины последствий реализации "формулы Штайнмайера"
Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность") считает, что нынешняя украинская власть не понимает возможных последствий принятия текста по имплементации "формулы Штайнмайера".
"Сегодня представители "Слуги народа" сами в своих выступлениях признали, что это не является "формулой Штайнмайера" - это российская формула... Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что четкого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет", - сказал Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.
По его словам, после вчерашнего заявления о так называемой "формуле Штайнмайера" появилась масса комментариев - "начиная от господина Лаврова (министра иностранных дел РФ - ИФ), что они сделают на территории оккупированного Донбасса своё Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того, как Украина признала "формулу Штайнмайера", они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение".
"Безусловно, что мы этого позволить не можем, и об этом надо говорить и с министром иностранных дел, и с начальником (Генерального) штаба, и с генеральным прокурором, и, в конце концов, с президентом", - подчеркнул Порошенко.
Он также напомнил, что представители фракций парламента выйдут с инициативой "все-таки пригласить господина президента - не для отчета, поскольку президент не подотчетен парламенту, а для того, чтобы выработать совместную позицию".
"Я заявляю, что на внешнем фронте, особенно в вопросах отпора российской агрессии, Украина должна быть единой", - подчеркнул народный депутат.