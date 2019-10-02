Письмом по "формуле Штайнмайера" Украина выполнила условия РФ для саммита в "нормандском формате" – нардеп Яременко

Согласование "формулы Штайнмайера" сняло препятствия для проведения саммита в "нормандском формате", в ходе которого должны обсуждаться все аспекты мирного урегулирования на Донбассе, заявляет народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) пытается приблизить саммит в "нормандском формате". И это письмо Кучмы, о котором мы говорим, - это было российское условие", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

По его словам, Россия настаивала на более категоричных формулировках.

Яременко подчеркнул, что весь комплекс вопросов мирного урегулирования должен рассматриваться в ходе будущего саммита в "нормандском формате".

"Мы сняли самое сложное условие с российской стороны для проведения саммита в нормандском формате, в ходе которого и должны обсуждаться все остальные моменты", - сказал политик.