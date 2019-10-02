Политика

12:29 02.10.2019

Нардеп Яременко не видит смысла в подготовке нового законопроекта о статусе Донбасса до саммита "нормандской четверки"

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Нардеп Яременко не видит смысла в подготовке нового законопроекта о статусе Донбасса до саммита "нормандской четверки"

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко считает нецелесообразным начинать сейчас подготовку нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до проведения саммита глав "нормандской четверки".

"Начинать работу над этим законопроектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы что-либо наработать, даже если наши солдаты будут гибнуть. Нет. Сначала должны быть достигнуты условия по безопасности, дальше должен состояться саммит в "нормандском формате", где должны быть достигнуты какие-то договоренности. Затем мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения международного и украинского права", - сказал Яременко журналистам в среду, отвечая на вопрос относительно разработки законопроекта о статусе Донбасса.

По его словам, стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее провести встречу в "нормандском формате" свидетельствует о том, что президент понимает - "нам переговоры нужно вести с Россией, речь идет о межгосударственном конфликте и Россия ответственна за это".

Теги: #нормандський_формат #донбасс #слуга_народа #яременко
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