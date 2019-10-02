Политика

12:09 02.10.2019

Встреча глав "нормандской четверки" может пройти в октябре-ноябре или декабре – представитель Кабмина в Раде

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Встреча глав "нормандской четверки" может пройти в октябре-ноябре или декабре – представитель Кабмина в Раде

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук прогнозирует, что встреча глав стран "нормандской четверки" может пройти осенью - в октябре-ноябре или в декабре.

"Вы слышали президента Зеленского, который говорил – как можно скорее. Он работает над тем, чтобы сделать как можно скорее возможной такую встречу. Я думаю, по моим прогнозам, она должна состояться осенью, то есть октябрь, ноябрь, декабрь", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента в среду, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча глав "нормандской четверки".

Она также отметила, что никакой "формулы Штайнмайера" нет. "Ее нет по сути. Это устная договоренность, устный алгоритм, который предусматривал определенную модель проведения выборов…", - сказала представитель Кабмина, отвечая на вопрос относительно того, была ли подписана "формула Штайнмайера" в Минске 1 октября.

"Мы (парламент) не будем голосовать ни за какие формулы, ни за какие законы, которые касаются вопросов урегулирования конфликта на Донбассе. Нет никаких формул, которые бы не соответствовали национальным интересам Украины", - заверила она.

Верещук добавила, что есть "только подписанное письмо, украинская сторона приняла во внимание письмо Сайдика (представителя ОБСЕ Мартина Сайдика - ИФ), в котором поясняется возможное проведение выборов при определенных условиях". По ее словам, в этом письме речь идет о том абзаце, "который и называют формулой Штайнмайера".

Теги: #нормандський_формат #встреча #верещук
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