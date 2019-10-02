Политика

12:09 02.10.2019

Арахамия расценивает согласие на "формулу Штайнмайера" как технический шаг для перехода от "минского" к "нормандскому" формату

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Арахамия расценивает согласие на "формулу Штайнмайера" как технический шаг для перехода от "минского" к "нормандскому" формату

Лидер парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия убежден, что согласие Украины на "формулу Штайнмайера" - это технический шаг, необходимый для перехода переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины в "нормандский формат".

"Это просто технический шаг, чтобы перейти в нормандский формат. Все люди говорят, кого я спрашивал, что надо перейти в нормандский формат. Мы сейчас не в нормандском формате, мы - в минском формате", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Позже, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какова будет судьба минского формата после перехода в нормандский, депутат сказал: "Я не знаю - это к специалистам надо".

Он также подчеркнул: "Нет никакого даже намека на какую-то там капитуляцию и нарушение интересов Украины... Сейчас я могу гарантировать, что все нормально".

Парламентарий также сообщил, что на встрече членов его фракции с президентом Владимиром Зеленским был и глава офиса президента Андрей Богдан. "Фракция встречалась с президентом и с Богданом, с коммуникационной командой", - сказал Арахамия.

Теги: #формула_штайнмайера #слуга_народа #арахамия
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