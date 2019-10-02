Пресс-секретарь Кучмы обнародовала письмо о том, что Украина принимает текст по имплементации "формулы Штайнмайера" от 11 сентября

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в соцсети Facebook скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.

Текст письма приводится полностью:

"Уважаемый господин Сайдик! В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительной письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

Украинская сторона принимает текст этой формулы".

Как сообщалось, 20 сентября в интервью одному из изданий министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил последнюю редакцию "формулы Штайнмайера". Сравнивая текст с обнародованным пресс-секретарем Кучмы, можно сделать вывод, что они идентичны по сути, отличаются в не влияющих на содержание нюансах.

Следует учесть, что оригинал письма Сайдику - на русском языке, в украинских СМИ текст подавался в украинском переводе.