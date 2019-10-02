Зеленский на встрече с главами фракций Рады озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера", сообщили в "Слуге народа"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентских фракций и пояснил ситуацию с согласованием Украиной "формулы Штайнмайера", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. "Зрады" нет даже на один процент", - сказал он журналистам в среду в кулуарах парламента.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подчеркнул, что для проведения переговоров в "нормандском формате" Украина имеет свои условия, среди которых – продолжение процесса освобождения заложников, разведение сил на линии столкновения.

"Да, мы должны получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. Все эти красные линии четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским и публично, и, позволю себе такую вольготность сказать, - сегодня на встрече и с руководителями фракций депутатских в Верховной Раде, и с фракцией "Слуга народа", - сообщил Яременко.