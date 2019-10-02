Политика

11:57 02.10.2019

Зеленский на встрече с главами фракций Рады озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера", сообщили в "Слуге народа"

1 мин читать
Зеленский на встрече с главами фракций Рады озвучил "красные линии" Украины в реализации "формулы Штайнмайера", сообщили в "Слуге народа"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентских фракций и пояснил ситуацию с согласованием Украиной "формулы Штайнмайера", сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. "Зрады" нет даже на один процент", - сказал он журналистам в среду в кулуарах парламента.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подчеркнул, что для проведения переговоров в "нормандском формате" Украина имеет свои условия, среди которых – продолжение процесса освобождения заложников, разведение сил на линии столкновения.

"Да, мы должны получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. Все эти красные линии четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским и публично, и, позволю себе такую вольготность сказать, - сегодня на встрече и с руководителями фракций депутатских в Верховной Раде, и с фракцией "Слуга народа", - сообщил Яременко.

Теги: #формула_штайнмайера #зеленский #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 02.10.2019
В новом законе о местном самоуправлении на Донбассе не должно быть безусловной амнистии для боевиков, заявил депутат от "Слуги народа"

В новом законе о местном самоуправлении на Донбассе не должно быть безусловной амнистии для боевиков, заявил депутат от "Слуги народа"

10:43 02.10.2019
Заседание Рады пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского

Заседание Рады пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского

10:20 02.10.2019
"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

10:19 02.10.2019
В Минске 1 октября ничего не подписывали, предстоят переговоры и принятие законов Радой - Яременко

В Минске 1 октября ничего не подписывали, предстоят переговоры и принятие законов Радой - Яременко

09:59 02.10.2019
Глава МИД Словакии приветствует "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске

Глава МИД Словакии приветствует "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске

09:53 02.10.2019
Американские конгрессмены обвинили госсекретаря в попытках воспрепятствовать расследованию "украинского дела"

Американские конгрессмены обвинили госсекретаря в попытках воспрепятствовать расследованию "украинского дела"

09:41 02.10.2019
Вакарчук ждет от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки"

Вакарчук ждет от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки"

23:32 01.10.2019
На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

22:41 01.10.2019
В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

21:33 01.10.2019
В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В новом законе о местном самоуправлении на Донбассе не должно быть безусловной амнистии для боевиков, заявил депутат от "Слуги народа"

"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

В Минске 1 октября ничего не подписывали, предстоят переговоры и принятие законов Радой - Яременко

Американские конгрессмены обвинили госсекретаря в попытках воспрепятствовать расследованию "украинского дела"

Вакарчук ждет от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Германии приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

В Минске во вторник обсудили следующий этап освобождения украинских заложников - Зеленский

Зеленский заявил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА