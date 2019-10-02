Политика

09:59 02.10.2019

Глава МИД Словакии приветствует "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске

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Глава МИД Словакии приветствует "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак приветствовал достижение соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил, а также согласование "формулы Штайнмайера".

"Приветствую позитивные новости сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, связанные с разведением и формулой Штайнмайера. Обязательства по Минским соглашениям должны быть выполнены и мир достигнут!" - написал Лайчак на своей странице в соцсети Твиттер во вторник вечером.

Теги: #словакия #формула_штайнмайера
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