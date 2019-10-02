Американские конгрессмены обвинили госсекретаря в попытках воспрепятствовать расследованию "украинского дела"

Лидеры трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обвинили госсекретаря Майка Помпео в запугивании свидетелей и заявили, что это незаконно и "будет представлять собой доказательство обструкции".

С таким заявление выступили председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгель, комитета по разведке Адам Шифф и комитета по надзору Элайджа Каммингс.

Они предупредили, что такие действия госсекретаря будут рассматриваться как препятствование расследованию, которое инициировала Палата представителей с целью принятия решения об импичменте президенту.

"Любые попытки запугать свидетелей, в том числе сотрудников госдепартамента, или помешать им дать показания в Конгрессе, являются незаконными и будут представлять собой доказательство препятствования расследованию по делу об импичменте", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, они заявили, что сам Помпео может стать свидетелем по делу, если будет подтверждено, что он присутствовал в ходе телефонной беседы президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой стало поводом для расследования.

Как сообщалось, Помпео считает невыполнимым требование конгрессменов организовать слушания с рядом американских дипломатов по теме контактов Вашингтона с Киевом.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - отметил он в письме в Конгресс, датированном 1 октября.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в госдепе", - добавил он.

Помпепо также высказался против требования конгрессменов, чтобы сотрудники госдепа, вызванные на слушания, передали им ряд рабочих документов. Помпео предупредил, что выполнение этого требования, по сути, было бы федеральным преступлением, поскольку эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

"Я не приемлю такую тактику и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении способы, чтобы предотвращать такие попытки запугать честных профессионалов, работать с которым в госдепартаменте - честь для меня", - заявил Помпео.

Ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников Госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной. Демократы считают, что Трамп использовал эти контакты не в интересах страны, а лишь чтобы нанести вред своему политическому сопернику - бывшему вице-президенту Джо Байдену. В связи с этим в Палате представителей ранее в сентябре запустили процедуру импичмента против Трампа.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.