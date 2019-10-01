В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко считает, что на Украину перекладывают ответственность за развязанную войну на Донбассе снимая ее с РФ.

"Это план Путина. Это односторонние обязательства Украины, на нас возлагают ответственность за не нами развязанную войну. На Москве теперь никаких обязательств. Минские соглашения имели двусторонний характер. И требовали от Москвы вывести войска и передать нам контроль над границей", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

"Все предыдущие годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда затягивают", - подчеркнула политик.

Геращенко также отметила, что "власть стыдливо молчит об амнистии боевикам", проигнорировав блок вопросов безопасности в пользу политического, а также напомнила, что закон об особенностях местного самоуправления принимался Верховной Рады лишь на три года, а не на постоянной основе. "На постоянной основе - это ползучая федерализация", - написала она.