Политика

20:11 01.10.2019

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

1 мин читать
Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.

По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки" и "я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате".

Теги: #разведение #дата #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 01.10.2019
В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

19:28 01.10.2019
В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

19:17 01.10.2019
Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ – Зеленский

Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ – Зеленский

19:13 01.10.2019
Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом - Зеленский

Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом - Зеленский

09:42 29.09.2019
Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

19:36 28.09.2019
С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

03:35 26.09.2019
Зеленский отмечает, что дата встречи в "нормандском формате" пока, к сожалению, не согласована

Зеленский отмечает, что дата встречи в "нормандском формате" пока, к сожалению, не согласована

19:34 25.09.2019
Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

22:35 24.09.2019
Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

12:24 24.09.2019
Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

Украина не позволит РФ разыгрывать карту с "федерализацией", убежден секретарь СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

В Минске во вторник обсудили следующий этап освобождения украинских заложников - Зеленский

Зеленский заявил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

Зеленский о разговоре с Трампом: На меня влиять невозможно

Зеленский: Мы ответили на письмо господина Сайдика о том, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера"

Зеленский объяснил основные положения "формулы Штайнмайера"

Сегодня устранены последние препоны к проведению саммита "нормандской четверки", в ближайшее время будет известна дата – Зеленский

Зеленский: "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА