Зеленский заявил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил на украинском языке в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть. Есть один и тот же текст. Я говорил на нашем родном языке – украинском, президент Трамп, к сожалению, говорил не на украинском, а на английском языке", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о существовании украинской версии стенограммы телефонного разговора с президентом США Трампом.

При этом Зеленский уклонился от ответа на вопрос, готов ли он обнародовать украинскую версию стенограммы разговора.