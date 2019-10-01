Зеленский о разговоре с Трампом: На меня влиять невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что на него невозможно влиять – ни в Украине, ни за ее пределами.

"Я никогда не чувствую никакого влияния на меня. У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины и на меня, как мне кажется, и пока мои шаги свидетельствуют об этом – влиять невозможно", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, чувствовал ли он давление на себя во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.