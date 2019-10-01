Политика

19:28 01.10.2019

В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

1 мин читать
В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и отрицает любую возможность капитуляции в нем.

"Закон об особом статусе есть и действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет пересечена ни одна "красная линия". Именно поэтому не будет никакой капитуляции", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Теги: #статус #закон #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 01.10.2019
В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

20:11 01.10.2019
Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

19:17 01.10.2019
Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ – Зеленский

Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ – Зеленский

19:11 01.10.2019
Зеленский: "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет

Зеленский: "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет

09:42 29.09.2019
Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

19:36 28.09.2019
С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

С начала суток субботы на Донбассе боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

19:34 25.09.2019
Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков – пресс-центр ООС

22:35 24.09.2019
Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

Макрон: для достижения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги

13:46 24.09.2019
Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, вводящий контрактную госслужбу

13:02 24.09.2019
Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

В Минске во вторник обсудили следующий этап освобождения украинских заложников - Зеленский

Зеленский заявил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

Зеленский о разговоре с Трампом: На меня влиять невозможно

Зеленский: Мы ответили на письмо господина Сайдика о том, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера"

Зеленский объяснил основные положения "формулы Штайнмайера"

Сегодня устранены последние препоны к проведению саммита "нормандской четверки", в ближайшее время будет известна дата – Зеленский

Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА