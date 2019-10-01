В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и отрицает любую возможность капитуляции в нем.

"Закон об особом статусе есть и действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет пересечена ни одна "красная линия". Именно поэтому не будет никакой капитуляции", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.