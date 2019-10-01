Политика

19:17 01.10.2019

Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ – Зеленский

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Выборы на Донбассе невозможны в присутствии военных, Киев должен контролировать границу с РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Глава украинского государства подчеркнул, что выборов "под дулами пулеметов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей быть не может.

Зеленский подчеркнул, что они должны проходить по украинскому законодательству.

Он также отметил, что вопрос вывода войск должен обсуждаться в "нормандском формате".

"Если там (на территории ОРДЛО – ИФ) будут какие-либо войска, выборов не может быть", - подчеркнул глава Украинского государства.

Президент заверил, что к тому времени, когда в ОРДЛО пройдут выборы, эти территории уже не будут оккупированными.

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть пулеметов, граница должна быть наша", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов сказал после заседания в Минске журналистам: "Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

По его словам, также согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября.

Участникам удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами, добавил Грызлов.

Теги: #условия #донбасс #выборы
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