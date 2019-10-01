Достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск", - сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

Он напомнил, что в пгт Станица Луганская в настоящее время идет восстановление пешеходного моста через р.Северский Донец, по которой проходит линия разграничения. По словам Зеленского, постройка моста планируется до конца ноября текущего года.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.