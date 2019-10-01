НБУ был и будет независимым – Зеленский в ходе встречи в центробанке

Национальный банк Украины (НБУ) был, является и будет независимым, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в НБУ во вторник с сотрудниками центробанка, в которой также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и команда финансово-экономического блока правительства, говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сказал Зеленский, обращаясь к работникам центробанка.

Со своей стороны председатель НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался в зале, нужно объединить усилия. Для правительства это структурные реформы, добавил он.

"Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого - обуздали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализировали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное - восстановления кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем", - сказал Смолий.

По его словам, в настоящее время НБУ совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка работает над Стратегией развития финсектора до 2025 года.

Советник главы Офиса президента Украины Виктория Страхова написала в Facebook, что "суть визита - заявление о поддержке НБУ, чего и хотел МВФ".

В настоящее время проходит совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития.