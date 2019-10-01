Политика

18:07 01.10.2019

Экс-глава "Укравтодора" Новак рекомендует преемнику принять новую программу ремонтов автодорог до 2024г и запретить ее менять в ближайшие 2-3 года

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Экс-глава "Укравтодора" Новак рекомендует преемнику принять новую программу ремонтов автодорог до 2024г и запретить ее менять в ближайшие 2-3 года

Уволившийся с поста исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак презентовал рекомендации для будущего руководителя ведомства на конференции в Киеве во вторник, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Новак, в частности, рекомендовал утвердить новую программу ремонтов дорог на 2020-2024 года с закреплением моратория на внесение изменений на ближайшие 2-3 года.

Он также считает необходимым ограничить влияние политиков на внесение изменений в обновленную программу ремонтов автодорог, создание четкого ежегодного плана закупок работ и постепенный переход к d&b подходу (design and building).

Кроме того, он рекомендовал продолжить передачу дорог территориального значения на баланс областных госадминистраций, а также внедрить программу Т-бетон (по строительству бетонных дорог) для территориальных дорог.

Как отмечается в презентации экс-главы "Укравтодора" в Украине только 7,7 тыс. км автодорог имеют стратегическое государственное значение и еще 14 тыс. км - обеспечивают транспортное сообщение на областном уровне.

Новак предлагает внедрить дополнительные источники финансирования дорожной отрасли, в частности целевое перенаправление 100% дохода с акциза на топливо в 2020 году, внедрение сбора за проезд крупногабаритным транспортом, концессии, кредитные и инфраструктурные программы Европы, договоренности по ремонту с китайским правительством.

Экс-глава "Укртавтодора" считает необходимым объявить конкурс на концессию автодороги Львов-Краковец (стоимостью EUR600 млн), а параллельно - разработать предложения по концессии следующих проектов: Объездная Киева, Львов-Ужгород, Львов-Тернополь, Киев-Белая Церковь.

Отдельным пунктом в презентации отмечена необходимость обеспечить дальнейшее развитие и имплементацию Информационно-транспортной системы в части внедрения контроля скорости на дорогах, расширения пилотного проекта взвешивая в движении по всей стране (установка 200 комплексов WIM), введение контроля трафика на дорогах.

В то же время Новак рекомендовал утвердить новый порядок функционирования строительного рынка, а именно провести категоризацию компаний, установить единые условия проведения тендеров, внедрить типовый договор, принять постановление ЕС про Единые условия проведения тендеров, изменить государственные строительные нормы, нормы Госархистройинспекции, и т.д.

Экс-глава "Укравтодора" настаивает на необходимости передачи госакционерной компании "Автодороги Украины" в подчинение Министерству инфраструктуры с ее дальнейшей приватизацией для разделения функций заказчика (службы автодорог) и исполнителя ("Автодороги Украины").

Кроме того, Новак считает важным шагом внедрение стратегии по безопасности движения на дорогах, подразумевающей создание 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности на въездах в населенные пункты и 1000 наземных переходов с точечным освещением в рамках Фонда безопасности.

Как сообщалось, ранее Кабмин принял заявление Славомира Новака об увольнении с поста и.о. главы "Укравтодора" (с 1 октября 2019 года).

Теги: #укравтодор #новак
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