Политика

17:55 01.10.2019

Совет Европы: новый Верховный Суд способствует повышению уровня правовой определенности и соблюдению закона

1 мин читать
Совет Европы: новый Верховный Суд способствует повышению уровня правовой определенности и соблюдению закона

Новый отчёт Совета Европы позитивно оценивает работу Верховного Суда, созданного в Украине в 2017 году. Об этом сказано в полном тексте отчета, подготовленного по результатам оценки судебной реформы (2014 – 2018 гг.). По мнению экспертов, Верховный Суд показывает хорошую работу с новым процессуальным законодательством, для целей обеспечения единства судебной практики

Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу в декабре 2017 года. Суд работает в составе 193 судей, назначенных по результатам проведения открытого конкурса, который проводился впервые. По мнению экспертов Совета Европы, процедура конкурса является очень позитивной для обеспечения объективного отбора кандидатов, и была одобрена внешними наблюдателями за ее прозрачность и тщательность.

Эксперты также отмечают, что результаты судебной реформы показывают “позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции“.

Вместе с тем, сейчас на рассмотрении Парламента находится инициированный Президентом Зеленским законопроект 1008, которым, среди прочего, предусматривается перезагрузка нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества в два раза. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой “перезагрузки“.

Как сообщалось ранее, представительство ЕС и посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, отметив беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Апелляционный суд оставил в силе решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки

Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера" и призывает ни в коем случае не подписывать его

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ был и будет независимым – Зеленский в ходе встречи в центробанке

Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

Экс-глава "Укравтодора" Новак рекомендует преемнику принять новую программу ремонтов автодорог до 2024г и запретить ее менять в ближайшие 2-3 года

Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

Илья Кива обратился в Нацполицию о деятельности замглавы ФПУ Саенко

В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

В посольстве США надеются на скорейшее освобождение удерживаемого в ОРДО украинского журналиста Асеева

Зеленский назначил своим внештатным советником по земельным вопросам юриста Романа Лещенко

Луценко назвал фантазиями обвинения Арахамии, по которым ГБР открыло дело

Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства Ткаченко, а остальные – отклонить

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА