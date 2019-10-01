Политика

17:05 01.10.2019

В посольстве США надеются на скорейшее освобождение удерживаемого в ОРДО украинского журналиста Асеева

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В посольстве США надеются на скорейшее освобождение удерживаемого в ОРДО украинского журналиста Асеева

В посольстве США в Киеве выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемого в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области (ОРДО) украинского журналиста и публициста Станислава Асеева.

"Наши сердца со Станиславом Асеевым в день его рождения. Поддерживаемые Россией силы удерживают Станислава за решеткой в течение последних двух лет за то, что он просто сообщал о насилии и несправедливости в так называемой ДНР. Мы надеемся на его скорое освобождение", - говорится в сообщении посольства в Твиттере во вторник.

Как сообщалось, Асеев, проживающий на оккупированной территории, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, при этом в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня.

16 июня 2017 года контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики "ДНР" подтвердили, что пропавший в оккупированном Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

1 октября 2019 года Асееву исполнилось 30 лет.

Теги: #сша #асеев #ордло
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